【午前】７時５９分、官邸。８時１２分、加藤勝信官房長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、高橋克彦中東アフリカ局長、防衛省の島田和久事務次官、増田和夫防衛政策局長、鈴木康彦統合幕僚副長。４９分、梶山弘志経済産業相。９時２分、閣議。３３分、国際博覧会推進本部。４９分、最高裁の安浪亮介、渡辺恵理子両判事、小池裕、宮崎裕子両前判事。１０時５分、河野太郎行政改革担当相。４４分、東京パラリンピック競泳男子１００メートル自由形（運動機能障害Ｓ４）で金メダルを獲得した鈴木孝幸選手を電話で祝福。

【午後】１時５９分、阿達雅志首相補佐官。２時５５分、荒井勝喜経産省商務情報政策局長。３時３５分、シャヒド次期国連総会議長の表敬。４時、滝沢裕昭内閣情報官。５時、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、吉田学内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。４０分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、高橋中東アフリカ局長、防衛省の島田事務次官、増田防衛政策局長、鈴木統合幕僚副長。６時２１分、衆院第２議員会館。７時１４分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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