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＜新型コロナ＞自宅療養、拭えぬ不安 県内急増 開業医に危機感 自宅で酸素吸入「本来は異常」
新型コロナウイルスの感染爆発で入院がままならず、埼玉県内でも自宅療養者が急増している。療養中...
8月28日
＜新型コロナ＞自宅療養中の市民に食料、生活用品を届けます 鴻巣、加須、行田の3市
新型コロナウイルス感染で自宅療養している市民へ、地元自治体が食料や生活用品を届ける支援が広がっている...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに1524人感染 5人死亡
埼玉県で２７日、新型コロナウイルスの新たな感染者１５２４人と死者５人が発表された。
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8月27日
酸素ステーション4カ所に 療養施設でカクテル療法も 県、561億円補正提出へ
埼玉県は二十六日、入院先が決まらない自宅療養中の新型コロナウイルス患者が酸素投与を受けられる「酸素ス...
秩父の宝石、都心にお届け 西武特急で「ちちぶ山ルビー」輸送 秩父で都心グルメ販売も
西武鉄道の特急「Ｌａｖｉｅｗ（ラビュー）」を使い、秩父地域オリジナル品種のブドウ「ちちぶ山ル...
＜新型コロナ＞「妊婦さんに安心感を」 鴻巣、行田、鶴ケ島、白岡、加須、羽生…優先接種広がる
新型コロナウイルスに感染した千葉県の妊婦が入院先が見つからないまま出産し、新生児が死亡した問題を受け...