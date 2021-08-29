新倉俊一さん死去　明治学院大名誉教授、アメリカ詩研究

2021年8月29日 07時12分
　新倉俊一さん（にいくら・としかず＝明治学院大名誉教授、アメリカ詩研究）２３日、老衰のため死去、９１歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者で済ませた。喪主は妻勢子（せいこ）さん。

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