永野美穂は１回戦で敗退　アーチェリー・２９日

2021年8月29日 12時08分 （共同通信）
　女子コンパウンド個人（車いす、立位など）１回戦　矢を放つ永野美穂＝夢の島公園アーチェリー場

　女子コンパウンド個人（車いす、立位など）１回戦　矢を放つ永野美穂＝夢の島公園アーチェリー場

　アーチェリーの女子コンパウンド個人（車いす、立位など）１回戦で、永野美穂（大同生命保険）はファンネスト（カナダ）に１３０―１３８で負けて敗退した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの新着

記事一覧