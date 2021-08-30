八潮市長選は二十九日、告示された。

市長選には、いずれも無所属で新人の元市議郡司伶子さん（７７）＝共産推薦＝と、現職の大山忍さん（６４）が立候補し、一騎打ちとなった。

昨年六月に市内小中学校で起きた給食の大規模食中毒を受けた市の対応方針などが争点となっている。

出陣式などで、郡司さんは「まずは新しい小学校に給食室をつくり、近くの小中学校に配達する親子方式を始めたい」と主張。大山さんは「学校給食ビジョンを策定し、短期、中期、長期的に安心で安全な給食の提供につとめていく」などと訴えた。

一方、市役所の新庁舎建設について、郡司さんは「耐震のための建て替えはいいが、豪華な庁舎は必要ない」と計画見直しを主張。大山さんは「環境に配慮した使いやすい庁舎で、税金の無駄遣いがないようにつくる」と理解を求めた。

市議選（定数二一）も二十九日告示され、現職十四人、新人十二人、元職三人の計二十九人が立候補を届け出た。党派別内訳は、自民二、立憲民主一、公明四、共産四、維新一、諸派二、無所属十五。

両選挙とも投票は九月五日、市内二十一カ所で行われ、即日開票される。二十八日現在の選挙人名簿登録者数は七万五千七百二十四人。（大沢令）

◇八潮市長選立候補者＝届け出順

郡司伶子（ぐんじ・れいこ）７７ 無新

動物愛護団体役員（元）市議▽芦別高 共

大山忍（おおやま・しのぶ）６４ 無現＜２＞

市長（元）県議・衆院議員秘書▽成蹊大

◇八潮市議選立候補者（定数２１−候補２９）＝届け出順

前田貞子 ６３ 公現

荒川貴洋 ５８ 無新

二木和枝 ５８ 公新

兵頭喜貴 ４７ 諸新

中嶋善文 ６４ 無元

高波幸雄 ６７ 共元

内田亜希子 ４８ 無新

大泉芳行 ４１ 立現

寺原一行 ６７ 無現

篠原亮太 ４０ 自現

大島愛音 ４１ 無新

林雄一 ６０ 自現

豊田吉雄 ８１ 無元

吉野雄喜 ３３ 無新

矢沢江美子 ７４ 無現

小倉聖彦 ３７ 無新

池谷正 ７１ 共現

小宮弘子 ６２ 共新

朝田和宏 ５３ 無現

鈴木貞夫 ６３ 公現

福野未知留 ５０ 無現

金子壮一 ３９ 無現

植村勇哉 ３２ 無新

川井貴志 ４６ 維現

岡部一正 ６１ 公現

鹿野泰司 ６９ 共現

前原鮎美 ３１ 無新

豊田純 ２９ 無新

橋本卓磨 ２７ 諸新



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