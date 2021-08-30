行方市長選は二十九日、告示された。ともに無所属で、新人の会社役員の山口律理氏（７０）と、三選を目指す現職の鈴木周也氏（４９）が立候補を届け出た。新市庁舎建設の是非や財政再建、人口減対策などが争点になる。期日前投票は三十日から九月四日まで、三市庁舎で。投票は、知事選と同じ九月五日で、午前七時〜午後六時まで市内二十一カ所であり、午後八時に内宿の北浦中体育館で即日開票される。二十八日現在の選挙人名簿登録者数は二万八千三百人。

山口氏は、午前十時に玉造の選挙事務所で出陣式を開いた。地元の支援者ら約三十人が、第一声に耳を傾けた。

山口氏は、財政破綻し再建中の北海道夕張市の例を挙げながら、行方市も「夕張に近くなってきている」とした上で、巨額な費用がかかる新庁舎建設計画の白紙化を訴えた。霞ケ浦ふれあいランド内の動物園整備計画も撤回するとした。

市政に対しては「トップが代われば、市はあっという間に発展する。やる気がなく、自分たちの利益ばかり考えるからこの状況だ」と批判した。

鈴木氏は出陣式はせず、四カ所に分散し第一声。市商工会前では、支持者のほか高橋靖・水戸市長ら三百人から応援を受けた。

二〇〇五年の合併時からの急速な人口減少に触れ、「東関東自動車道の延伸を進めなければならない」と市政の継続を訴えた。新型コロナウイルス収束後を見据え、観光事業の整備にも力を入れるとし「にぎやかさは、これからでも取り戻すことができる」と強調。新庁舎の建設については、耐震強度の問題や行政サービスの効率化を挙げ「まとめなければいけない時期がきた」と述べた。（保坂千裕）

◇行方市長選立候補者（届け出順）

山口律理（やまぐち・りつり）７０ 無新

会社役員（元）玉造町議▽中大院

鈴木周也（すずき・しゅうや）４９ 無現＜２＞

市長・会社役員（元）市議▽東京農大



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