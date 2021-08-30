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新倉俊一さん死去 明治学院大名誉教授、アメリカ詩研究
新倉俊一さん（にいくら・としかず＝明治学院大名誉教授、アメリカ詩研究）２３日、老衰のため死去、９１歳...
8月29日
笠置侃一さん死去 公益社団法人「南都楽所（なんとがくそ）」名誉楽頭、奈良大名誉教授
笠置侃一さん（かさぎ・かんいち＝公益社団法人「南都楽所（なんとがくそ）」名誉楽頭、奈良大名誉教授）６...
8月28日
藤本淳雄さん死去 東大名誉教授、ドイツ・オーストリア文学
藤本淳雄さん（ふじもと・あつお＝東大名誉教授、ドイツ・オーストリア文学）１０日、心不全・腎不全のため...
8月27日
入江一子さん死去 洋画家
入江一子さん（いりえ・かずこ＝洋画家）１０日、老衰のため死去、１０５歳。韓国・大邱出身。告別式は家族...
増川宏一さん死去 遊戯史研究家
増川宏一さん（ますかわ・こういち＝遊戯史研究家）７月１１日、すい臓がんのため死去、９１歳。長崎市出身...
8月26日
滝良子さん死去 ラジオパーソナリティー
滝良子さん（たき・りょうこ＝ラジオパーソナリティー）１７日、肺血栓そく栓症のため死去、７６歳。葬儀・...