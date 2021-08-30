三遊亭多歌介さん死去　落語家

2021年8月30日 07時16分
　三遊亭多歌介さん（さんゆうてい・たかすけ＝落語家、本名栗原史郎＝くりはら・しろう）２７日、新型コロナウイルス感染症のため死去、５４歳。東京都出身。家族も感染し療養中で葬儀・告別式、喪主などは未定。
　８３年、三代目三遊亭円歌に入門し、９８年に真打ちに昇進した。

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