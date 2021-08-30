大山は準々決勝敗退　アーチェリー・３０日

2021年8月30日 20時12分 （共同通信）
　男子個人（車いすＷ１）１回戦　弓を引く大山晃司＝夢の島公園アーチェリー場

　男子個人（車いすＷ１）１回戦　弓を引く大山晃司＝夢の島公園アーチェリー場

　アーチェリー男子個人（車いすＷ１）で、大山晃司（警視庁）は準々決勝で敗退した。具東燮（韓国）との１回戦は１２９―１２９からのシュートオフを制して８強へ勝ち上がったが、タークメノグル（トルコ）に１２９―１３３で敗れた。

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