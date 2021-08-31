大塚治さん死去　元蝶理常務

2021年8月31日 07時26分
　大塚治さん（おおつか・おさむ＝元蝶理常務）２５日、病気のため堺市の病院で死去、８８歳。京都市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は次男泰（やすし）さん。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

おくやみの新着

記事一覧