小野田正愛さん死去　元山之内製薬＜現アステラス製薬＞社長、会長

2021年8月31日 07時26分
　小野田正愛さん（おのだ・まさよし＝元山之内製薬＜現アステラス製薬＞社長、会長）１３日、誤えん性肺炎のため死去、９０歳。神奈川県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。後日、お別れの会を開く予定。

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