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大塚治さん死去 元蝶理常務
大塚治さん（おおつか・おさむ＝元蝶理常務）２５日、病気のため堺市の病院で死去、８８歳。京都市出身。葬...
8月31日
田中重信さん死去 元フジクラ社長
田中重信さん（たなか・しげのぶ＝元フジクラ社長）２６日死去、９０歳。葬儀・告別式は近親者で行った。
三遊亭多歌介さん死去 落語家
三遊亭多歌介さん（さんゆうてい・たかすけ＝落語家、本名栗原史郎＝くりはら・しろう）２７日、新型コロナ...
8月30日
新倉俊一さん死去 明治学院大名誉教授、アメリカ詩研究
新倉俊一さん（にいくら・としかず＝明治学院大名誉教授、アメリカ詩研究）２３日、老衰のため死去、９１歳...
8月29日
笠置侃一さん死去 公益社団法人「南都楽所（なんとがくそ）」名誉楽頭、奈良大名誉教授
笠置侃一さん（かさぎ・かんいち＝公益社団法人「南都楽所（なんとがくそ）」名誉楽頭、奈良大名誉教授）６...
8月28日
藤本淳雄さん死去 東大名誉教授、ドイツ・オーストリア文学
藤本淳雄さん（ふじもと・あつお＝東大名誉教授、ドイツ・オーストリア文学）１０日、心不全・腎不全のため...
8月27日