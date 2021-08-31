宮本は３回戦敗退　アーチェリー・３１日

2021年8月31日 12時06分 （共同通信）
　男子コンパウンド個人（車いす、立位など）３回戦　狙いを定める宮本リオン＝夢の島公園アーチェリー場

　男子コンパウンド個人（車いす、立位など）３回戦　狙いを定める宮本リオン＝夢の島公園アーチェリー場

　アーチェリー男子コンパウンド個人（車いす、立位など）３回戦で、宮本リオン（テー・オー・ダブリュー）は、混合コンパウンド団体で金メダルを獲得した何梓豪（中国）に１３９―１４６で負けて敗退した。

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