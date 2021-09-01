坊城中子さん（ぼうじょう・なかこ＝俳人、結社「花鳥」名誉主宰）１６日、老衰のため死去、９３歳。神奈川県出身。葬儀は近親者で行った。喪主は俳人の長男俊樹（としき）さん。

俳人高浜虚子の孫で、看護師として聖路加国際病院などに勤務。幼少期から俳句に親しみ、９９年から１１年まで「花鳥」主宰を務めた。句集に「櫓櫂」、エッセー集に「俳句の家」。俳人の稲畑汀子さんは妹。



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