【午前】７時５８分、官邸。敷地内を散歩。９時２分、閣議。１７分、麻生太郎副総理兼財務相。２０分、三輪昭尚内閣情報通信政策監に退職辞令交付。加藤勝信官房長官、坂井学、岡田直樹、杉田和博各官房副長官同席。３２分、復興推進会議・原子力災害対策本部会議合同会合。

【午後】２時、沖田芳樹内閣危機管理監、秋葉剛男国家安全保障局長、森健良外務事務次官、島田和久防衛事務次官。５１分、小泉進次郎環境相、坂井、岡田両官房副長官、阿達雅志、和泉洋人両首相補佐官、新川浩嗣内閣官房気候変動対策推進室長、外務省の鈴木浩外務審議官、小野啓一地球規模課題審議官、広瀬直経済産業審議官。３時７分、小泉環境相。１６分、ケリー米気候変動問題担当大統領特使の表敬。３８分、木原稔首相補佐官。４時２分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、横尾洋一公安調査庁次長。８分、滝沢内閣情報官。２０分、長崎幸太郎山梨県知事。３４分、下村博文自民党政調会長らから新型コロナウイルス感染症の収束に向けた緊急提言受け取り。５時、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。５時４２分、高橋憲一官房副長官補、島田防衛事務次官。６時１９分、衆院第２議員会館。５２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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