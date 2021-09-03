栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二日、百十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万三千五百三十人。また、県は感染症患者一人の死亡も明らかにし、死亡者は計百五人になった。

新規感染者の居住地別は、栃木市二十九人、宇都宮市二十六人、小山市十六人、佐野市十一人、足利市七人、下野市五人、上三川町三人、真岡市、高根沢町、野木町、益子町各二人、那須塩原市、矢板市、鹿沼市、さくら市、芳賀町、壬生町各一人、県外三人。

前日の一日発表の新規感染者百六十四人の内訳は、宇都宮市、栃木市各二十九人、小山市二十七人、佐野市二十一人、足利市十四人、下野市十三人、真岡市六人、鹿沼市四人、壬生町三人、日光市、大田原市、那須塩原市各二人、さくら市、高根沢町、上三川町、野木町、那須町、益子町各一人、県外六人。

佐野市の事業所で一日までに従業員二十八人が感染する県内百十二例目のクラスター（感染者集団）が確認された。（小川直人）

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