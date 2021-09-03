【午前】７時５５分、官邸。敷地内を散歩。１０時、山崎重孝内閣官房参与に辞令交付。１５分、小泉進次郎環境相、和泉洋人首相補佐官、奈須野太経済産業省産業技術環境局長、小野洋環境省地球環境局長。３４分、小泉環境相。１１時１０分、和泉首相補佐官、新原浩朗内閣官房成長戦略会議事務局長代理。３０分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、鈴木康彦統合幕僚副長。５８分、山口那津男公明党代表と会食。

【午後】１時５４分、萩生田光一文部科学相、藤原誠文科事務次官。２時３１分、梶山弘志経産相、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。４６分、梶山経産相。３時２分、成長戦略会議。５３分、自民党本部。５４分、二階俊博同党幹事長。４時１３分、官邸。３９分、国際電気通信連合（ＩＴＵ）の次期電気通信標準化局長選挙候補者の尾上誠蔵氏。武田良太総務相ら同席。５時１分、気候変動対策推進のための有識者会議。６時８分、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、吉田学内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。７時６分、衆院第２議員会館。５７分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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