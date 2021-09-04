安倍晋三前首相
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逆走、あおり運転も回避実現へ 自動運転レベル４で要件化
国土交通省は、特定エリアは車の運転を完全自動化する「レベル４」を見据え、車両の具体的な性能要件を策定...
9月4日
「ポスト菅」候補が始動 岸田氏、勝利へ決意強調
菅義偉首相（自民党総裁）の退陣意向表明を受け、首相後継の「ポスト菅」を目指す動きが４日、始まった。岸...
韓国紙「菅首相が白旗」 日本と対話ムードへ期待も
【ソウル共同】４日付の韓国紙は、菅義偉首相が退陣する意向を表明したことについて、自民党役員人事などで...
菅首相が病院で健康診断 周辺「体調問題なし」
菅義偉首相は４日午前、東京都港区の国際医療福祉大三田病院で健康診断を受けた。首相周辺は「午後に戻る予...
菅首相の一日 9月3日（金）
【午前】７時５４分、官邸。敷地内を散歩。９時９分、藤井健志官房副長官補、木原稔、和泉洋人両首相補佐官...
学術会議、総務省接待、公文書改ざん問題…コロナだけじゃない説明軽視の菅政権1年
菅義偉首相は新型コロナウイルス感染症対策に加えて、日本学術会議の新会員候補の任命拒否や、自らの長男に...