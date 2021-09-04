安倍前首相が総裁選で高市早苗氏支持の意向

2021年9月4日 19時35分
安倍晋三前首相

安倍晋三前首相

　安倍晋三前首相は、自民党総裁選に立候補の意欲を示している高市早苗前総務相を支援する意向を固めた。関係者が４日、明らかにした。（共同）
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