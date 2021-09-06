＜新型コロナ＞埼玉県で新たに450人感染　500人以下は7月26日以来　

2021年9月6日 18時28分
　埼玉県内では６日、新型コロナウイルスの新たな感染者４５０人と死者２人が発表された。１日当たりの新規感染者数が５００人を下回るのは、４４９人だった７月２６日以来。
【関連記事】新型コロナ　ワクチン記事まとめ＆首都圏の最新情報

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

埼玉の新着

記事一覧