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＜ひと物語＞地域の魅力、掘り起こす 「まつやま書房」企画編集主幹・山本智紀さん
東松山市で地域に根差した本の出版を続ける「まつやま書房」。全国で出版された本を対象に審査され...
9月6日
恩師祝福「頑張った」 越谷出身の鈴木選手が銀・銅 バドミントン女子 単・複
東京パラリンピックのバドミントン女子で、越谷市出身の鈴木亜弥子選手（３４）＝七十七銀行＝が四...
地方公務員アワード受賞 北本市職員・林さん 新業務取り組みが評価
北本市の職員林博司さん（３４）が「地方公務員が本当にすごい！と思う 地方公務員アワード二〇二...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに817人感染 障害者施設のクラスター計63人に
埼玉県内では５日、新型コロナウイルスの新たな感染者８１７人と、４０～９０代の男女３人の死亡が...
9月5日
＜新型コロナ＞小中学校 オンライン授業 先生奮闘、生徒つなぐ工夫 「家だと集中できない」の声も
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、埼玉県内の学校でも新学期にオンライン授業を取り入れる動きが広...
＜各駅停車＞乾杯共和国
寒暖差が大きい気候と清らかな水に恵まれた秩父地域は、多彩な酒が造られている。新型コロナウイルスの影響...