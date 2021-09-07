筒香は４打数２安打２打点

2021年9月7日 06時09分 （共同通信）
　タイガース戦でヒットを放つパイレーツの筒香＝６日、米ピッツバーグ（ゲッティ＝共同）

　タイガース戦でヒットを放つパイレーツの筒香＝６日、米ピッツバーグ（ゲッティ＝共同）

　▽パイレーツ―タイガース（６日・ピッツバーグ）
　パイレーツの筒香は「４番・一塁」で出場し、４打数２安打２打点だった。内容は二塁内野安打、見逃し三振、三邪飛、右前打（打点２）で打率は１割９分７厘。チームは６―３で勝ち、連敗を６でストップ。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの新着

記事一覧