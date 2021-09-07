▽パイレーツ―タイガース（６日・ピッツバーグ）

パイレーツの筒香は「４番・一塁」で出場し、４打数２安打２打点だった。内容は二塁内野安打、見逃し三振、三邪飛、右前打（打点２）で打率は１割９分７厘。チームは６―３で勝ち、連敗を６でストップ。（共同）



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