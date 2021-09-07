八潮市長選　大山さん3選　争点の給食「ビジョン策定へ」

2021年9月7日 07時16分
３選を喜ぶ大山さん（中）＝八潮市で

３選を喜ぶ大山さん（中）＝八潮市で

　八潮市長選は五日、投開票され、無所属現職の大山忍さん（６４）が、無所属新人で元市議の郡司伶子さん（７７）＝共産推薦＝を破り、三選を果たした。投票率は３９・３７％（前回無投票、前々回４６・０３％）で、過去最低だった。当日有権者数は七万四千四百七十一人。
　同日午後十時半すぎ当選が確実になり、大山さんは市内の事務所で支持者や近隣市町の首長らと万歳。「二期八年の市民との対話、市民との共生と共働の街づくりを評価いただいた」と喜んだ。
　昨年、小中学校で大規模な食中毒があり、選挙戦の争点となった今後の給食提供のあり方について、取材に「安全対策、衛生管理を徹底し、将来に向けた給食ビジョンをできるだけ早く策定したい」と述べた。
　郡司さんは学校給食を自校方式で提供することや、市役所新庁舎の計画見直しなどを訴えたが、及ばなかった。
　同日投開票された市議選では新議員二十一人が決まった。当選者の内訳は現職十四人、新人七人。党派別は自民二、立憲民主一、公明四、共産三、維新一、無所属十。（大沢令）

◇八潮市長選　確定得票

当　１９，３３２　大山忍　無　現＜３＞
　　　９，１０７　郡司伶子　無　新　

◆新議員２１人決まる
◇八潮市議選確定得票（定数２１−候補２９）

当　２，２６５　福野未知留　無現
当　２，０８６　篠原亮太　自現
当　１，６９３　朝田和宏　無現
当　１，５９２　大島愛音　無新
当　１，３８６　内田亜希子　無新
当　１，３５３　岡部一正　公現
当　１，３３７　二木和枝　公新
当　１，２８２　前田貞子　公現
当　１，２７５　金子壮一　無現
当　１，２３０　鈴木貞夫　公現
当　１，１１９　林雄一　自現
当　１，０８２　矢沢江美子　無現
当　１，０５８　大泉芳行　立現
当　　９１９　前原鮎美　無新
当　　８８６　池谷正　共現
当　　８０５　鹿野泰司　共現
当　　８０１　寺原一行　無現
当　　７８７　小倉聖彦　無新
当　　７６８　川井貴志　維現
当　　７３４　小宮弘子　共新
当　　６６８　荒川貴洋　無新
　　　６４０　高波幸雄　共元
　　　６３０　吉野雄喜　無新
　　　６２５　中嶋善文　無元
　　　５８７　豊田純　無新
　　　４２０　豊田吉雄　無元
　　　３４２　植村勇哉　無新
　　　２６５　橋本卓磨　諸新
　　　９２　兵頭喜貴　諸新

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