八潮市長選は五日、投開票され、無所属現職の大山忍さん（６４）が、無所属新人で元市議の郡司伶子さん（７７）＝共産推薦＝を破り、三選を果たした。投票率は３９・３７％（前回無投票、前々回４６・０３％）で、過去最低だった。当日有権者数は七万四千四百七十一人。

同日午後十時半すぎ当選が確実になり、大山さんは市内の事務所で支持者や近隣市町の首長らと万歳。「二期八年の市民との対話、市民との共生と共働の街づくりを評価いただいた」と喜んだ。

昨年、小中学校で大規模な食中毒があり、選挙戦の争点となった今後の給食提供のあり方について、取材に「安全対策、衛生管理を徹底し、将来に向けた給食ビジョンをできるだけ早く策定したい」と述べた。

郡司さんは学校給食を自校方式で提供することや、市役所新庁舎の計画見直しなどを訴えたが、及ばなかった。

同日投開票された市議選では新議員二十一人が決まった。当選者の内訳は現職十四人、新人七人。党派別は自民二、立憲民主一、公明四、共産三、維新一、無所属十。（大沢令）

◇八潮市長選 確定得票

当 １９，３３２ 大山忍 無 現＜３＞

９，１０７ 郡司伶子 無 新

◆新議員２１人決まる

◇八潮市議選確定得票（定数２１−候補２９）

当 ２，２６５ 福野未知留 無現

当 ２，０８６ 篠原亮太 自現

当 １，６９３ 朝田和宏 無現

当 １，５９２ 大島愛音 無新

当 １，３８６ 内田亜希子 無新

当 １，３５３ 岡部一正 公現

当 １，３３７ 二木和枝 公新

当 １，２８２ 前田貞子 公現

当 １，２７５ 金子壮一 無現

当 １，２３０ 鈴木貞夫 公現

当 １，１１９ 林雄一 自現

当 １，０８２ 矢沢江美子 無現

当 １，０５８ 大泉芳行 立現

当 ９１９ 前原鮎美 無新

当 ８８６ 池谷正 共現

当 ８０５ 鹿野泰司 共現

当 ８０１ 寺原一行 無現

当 ７８７ 小倉聖彦 無新

当 ７６８ 川井貴志 維現

当 ７３４ 小宮弘子 共新

当 ６６８ 荒川貴洋 無新

６４０ 高波幸雄 共元

６３０ 吉野雄喜 無新

６２５ 中嶋善文 無元

５８７ 豊田純 無新

４２０ 豊田吉雄 無元

３４２ 植村勇哉 無新

２６５ 橋本卓磨 諸新

９２ 兵頭喜貴 諸新



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