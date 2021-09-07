菊池、１回２／３を３安打６失点　アストロズ戦

2021年9月7日 12時01分 （共同通信）
　アストロズ戦に先発し、１回２／３を６失点で８敗目を喫したマリナーズ・菊池＝ヒューストン（ＡＰ＝共同）

　アストロズ戦に先発し、１回２／３を６失点で８敗目を喫したマリナーズ・菊池＝ヒューストン（ＡＰ＝共同）

　▽アストロズ―マリナーズ（６日・ヒューストン）
　マリナーズの菊池が先発し、１回２／３を３安打６失点（自責点４）、４四球で８敗目（７勝）を喫した。防御率４・３２。試合は２―１１だった。（共同）

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