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＜この人に聞きたいＱ＆Ａ＞学生のＳＯＳ 丁寧に 県立大相談室臨床心理士・飛田ゆき野さん
新型コロナウイルス禍はキャンパスライフを一変させた。対面授業やサークル活動の制限が続き、スト...
9月7日
八潮市長選 大山さん3選 争点の給食「ビジョン策定へ」
八潮市長選は五日、投開票され、無所属現職の大山忍さん（６４）が、無所属新人で元市議の郡司伶子...
手続きミスで2週間健康観察から漏れたまま…自宅療養の50代男性死亡＜新型コロナ＞
埼玉県は６日、新型コロナウイルスに感染し、自宅療養中だった５０代男性の死亡を発表した。男性は春日部保...
9月6日
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに450人感染 自宅療養中の50代男性2人死亡
埼玉県内では６日、新型コロナウイルスの新たな感染者４５０人が発表された。１日当たりの発表数が...
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東松山市で地域に根差した本の出版を続ける「まつやま書房」。全国で出版された本を対象に審査され...
恩師祝福「頑張った」 越谷出身の鈴木選手が銀・銅 バドミントン女子 単・複
東京パラリンピックのバドミントン女子で、越谷市出身の鈴木亜弥子選手（３４）＝七十七銀行＝が四...