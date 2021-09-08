関連キーワード
PR情報
岸田文雄氏「小泉改革以降の新自由主義政策を転換する」 総裁選へ経済対策
自民党の岸田文雄前政調会長は８日の記者会見で、総裁選で訴える経済政策を発表し、「小泉改革以降の新自由...
9月8日
緊急事態宣言、９日延長決定へ 首都圏など都市部軸に
政府は８日、２１都道府県に発令している緊急事態宣言について、１２日までの期限の延長を９日に決定する方...
岸田氏、新自由主義を転換 自民総裁選、論戦が本格化
自民党の岸田文雄前政調会長は８日午前、国会内で記者会見し、総裁選（１７日告示、２９日投開票）で掲げる...
消費税減税、原発ゼロを追求 ４野党、衆院選へ共通政策合意
立憲民主、共産、社民、れいわ新選組の４野党党首は８日、安全保障関連法廃止を求めるグループ「市民連合」...
菅首相の一日 9月7日（火）
【午前】７時５７分、官邸。敷地内を散歩。１０時２分、閣議。２８分、原子力防災会議。４１分、小泉進次郎...
「もう党員でないので」…IR汚職で実刑の秋元被告から目背ける自民
カジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）事業を巡る汚職事件で、衆院議員の秋元司被告＝自民党を離党＝に有...