菅首相、五輪パラは「成功した」　組織委事務総長が面会

2021年9月8日 11時30分 （共同通信）
　東京五輪・パラリンピック組織委員会の武藤敏郎事務総長は８日、菅義偉首相を官邸に訪ね、大会への支援と協力に謝意を伝えた。首相は「非常にうまくいった。成功したのではないか」と述べた。
　５日にパラリンピックが閉幕し、東京・晴海の選手村は８日夕に閉村。武藤氏は加藤勝信官房長官にも面会した。大会後の経費負担などは話題にならなかったという。

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