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「ハチミツを特産に」 ちょっと怖いけど 高校生奮闘 育って 羽生のハチ まちづくり事業に協力し飼育
羽生市特産のハチミツを作ろうと、市内にある県立羽生実業高校の生徒たちが本年度、養蜂に挑んでい...
9月8日
＜新型コロナ＞埼玉県、ワクチン1回だけ接種の「モデルナ難民」に2回目の機会提供へ
新型コロナウイルスのワクチン接種で、大野元裕知事は七日、埼玉県内の接種対象者の約八割が二回接種を受け...
東京五輪の感動新た 新井千鶴選手・等身大パネル 地元の寄居町役場に展示
寄居町出身で、東京五輪の柔道女子７０キロ級で金メダルを獲得した新井千鶴選手（２７）＝三井住友...
＜新型コロナ＞埼玉県で新たに647人感染 2つの医療機関でクラスター拡大
埼玉県内では７日、新型コロナウイルスの新たな感染者６４７人と、７０～９０代の男性４人の死亡が...
9月7日
＜この人に聞きたいＱ＆Ａ＞学生のＳＯＳ 丁寧に 県立大相談室臨床心理士・飛田ゆき野さん
新型コロナウイルス禍はキャンパスライフを一変させた。対面授業やサークル活動の制限が続き、スト...
八潮市長選 大山さん3選 争点の給食「ビジョン策定へ」
八潮市長選は五日、投開票され、無所属現職の大山忍さん（６４）が、無所属新人で元市議の郡司伶子...