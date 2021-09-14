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山田康之さん死去 奈良先端科学技術大学院大元学長、京都大名誉教授、植物分子細胞生物学
山田康之さん（やまだ・やすゆき＝奈良先端科学技術大学院大元学長、京都大名誉教授、植物分子細胞生物学）...
9月14日
福山諦法さん死去 曹洞宗大本山永平寺前貫首
福山諦法さん（ふくやま・たいほう＝曹洞宗大本山永平寺前貫首）１０日死去、８８歳。東京都出身。告別式に...
9月12日
今川正美さん死去 元社民党衆院議員
今川正美さん（いまがわ・まさみ＝元社民党衆院議員）８日、不整脈のため死去、７４歳。佐世保市出身。自宅...
9月11日
那須耕介さん死去 京都大教授、法哲学
那須耕介さん（なす・こうすけ＝京都大教授、法哲学）７日、すいがんのため死去、５３歳。京都市出身。葬儀...
北川イッセイさん死去 元自民党参院議員
北川イッセイさん（きたがわ・いっせい＝元自民党参院議員、本名一成＝かずなり）７日、前立腺がんのため死...
9月10日
塩田顕一さん死去 元三井石油化学工業＜現三井化学＞専務
塩田顕一さん（しおた・けんいち＝元三井石油化学工業＜現三井化学＞専務）５日、老衰のため死去、９３歳。...