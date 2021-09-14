浜口義曠さん死去　元農林水産事務次官、元日本中央競馬会理事長

2021年9月14日 07時31分
　浜口義曠さん（はまぐち・よしひろ＝元農林水産事務次官、元日本中央競馬会理事長）８月３１日死去、８７歳。長崎県出身。葬儀は親族のみで行った。

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