佐賀県警察本部
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１４日午前７時４６分ごろ、茨城県、栃木県、東京都で震度３の地震があった。気象庁によると、震源地は東海...
9月14日
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浜口義曠さん（はまぐち・よしひろ＝元農林水産事務次官、元日本中央競馬会理事長）８月３１日死去、８７歳...
山田康之さん死去 奈良先端科学技術大学院大元学長、京都大名誉教授、植物分子細胞生物学
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きょうは何の日 9月14日
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旅行券、現金から車まで…ワクチン接種「ニンジン作戦」に疑問 本当に欲しいのは機会と情報
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