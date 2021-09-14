殺人容疑で大学生逮捕、佐賀県警　高齢女性、鈍器で殴打

2021年9月14日 08時17分 （共同通信）
　佐賀県警察本部

　佐賀県警察本部

　高齢女性を殺害したとして、佐賀県警は１４日、殺人の疑いで長崎市中園町の大学生山口鴻志容疑者（２５）を逮捕した。
　逮捕容疑は１０日午後１時５分ごろ、佐賀県鳥栖市酒井東町の住宅敷地で、７９歳女性の頭を鈍器で複数回殴り、外傷性くも膜下出血による脳機能障害で殺害した疑い。県警によると、山口容疑者は１３日午後０時半ごろ、大分中央署に自首した。

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