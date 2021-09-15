和田圭さん死去　元フジテレビ解説委員

2021年9月15日 07時18分
　和田圭さん（わだ・けい＝元フジテレビ解説委員）６月２６日、死去、６８歳。東京都出身。
　７５年にフジテレビ入社。政治記者として活躍し、報道番組のキャスターや解説者などを務めた。０２年に元フジテレビアナウンサーの有賀さつきさんと結婚したが、後に離婚した。

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