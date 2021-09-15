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浦野省吾さん死去 元ニチロ＜現マルハニチロ＞社長
浦野省吾さん（うらの・せいご＝元ニチロ＜現マルハニチロ＞社長）７日死去、９６歳。長野県出身。葬儀・告...
9月15日
浜口義曠さん死去 元農林水産事務次官、元日本中央競馬会理事長
浜口義曠さん（はまぐち・よしひろ＝元農林水産事務次官、元日本中央競馬会理事長）８月３１日死去、８７歳...
9月14日
山田康之さん死去 奈良先端科学技術大学院大元学長、京都大名誉教授、植物分子細胞生物学
山田康之さん（やまだ・やすゆき＝奈良先端科学技術大学院大元学長、京都大名誉教授、植物分子細胞生物学）...
福山諦法さん死去 曹洞宗大本山永平寺前貫首
福山諦法さん（ふくやま・たいほう＝曹洞宗大本山永平寺前貫首）１０日死去、８８歳。東京都出身。告別式に...
9月12日
今川正美さん死去 元社民党衆院議員
今川正美さん（いまがわ・まさみ＝元社民党衆院議員）８日、不整脈のため死去、７４歳。佐世保市出身。自宅...
9月11日
那須耕介さん死去 京都大教授、法哲学
那須耕介さん（なす・こうすけ＝京都大教授、法哲学）７日、すいがんのため死去、５３歳。京都市出身。葬儀...