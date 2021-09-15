浦野省吾さん死去　元ニチロ＜現マルハニチロ＞社長

2021年9月15日 07時51分
　浦野省吾さん（うらの・せいご＝元ニチロ＜現マルハニチロ＞社長）７日死去、９６歳。長野県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻弥生（やよい）さん。

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