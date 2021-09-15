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山姥切国広 足利市立美術館で5年ぶり公開 来年2月、長尾氏焦点の特別展
文化・芸術のまち、足利市の礎を築いた戦国時代の領主、足利長尾氏に焦点を当てた特別展「戦国武将...
9月15日
＜新型コロナ＞栃木県で83人が新規感染
栃木県と宇都宮市は十四日、新たに八十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認...
創業支援施設の入居者募集 高根沢の店舗用ログハウス2棟 月1万円で最大2年間
高根沢町は、同町内で創業を目指すために最大二年間借りることができるＪＲ宝積寺駅前の創業支援施...
9月14日
＜新型コロナ＞栃木県 2日間で99人感染、1人死亡
栃木県と宇都宮市は十二、十三両日、新たに計九十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。また...
ゾウのプール改修 目標達成 宇都宮動物園でクラウドファンディング 次は動物のエックス線検査機材購入へ
宇都宮市の宇都宮動物園が、園内で子どもたちに人気のゾウ「宮子」がくつろげるプールを改修するた...
9月12日
＜新型コロナ＞栃木県で新たに89人の感染確認 小山市の高齢者施設でクラスター
栃木県と宇都宮市は十一日、新たに八十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
発生...