東武鉄道は、東武日光駅発着の団体専用臨時列車として運行していた「ＳＬ大樹ふたら」＝写真、同社提供＝の定期運行を１０月１６日に始めると発表した。

運行は平日が中心。下今市−鬼怒川温泉駅間を走る「ＳＬ大樹」と合わせ、同社がアピールする「いつでも乗れるＳＬ」が拡充される。

１０月１６日から１１月７日までの運行日のチケットは１０月８日から購入できるという。（小川直人）



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