沢村は１／３回を２失点　マリナーズ戦

2021年9月15日 15時52分 （共同通信）
　マリナーズ戦の９回から登板し、１／３回を２安打２失点だったレッドソックス・沢村。勝敗は付かなかった＝シアトル（ＡＰ＝共同）

　マリナーズ戦の９回から登板し、１／３回を２安打２失点だったレッドソックス・沢村。勝敗は付かなかった＝シアトル（ＡＰ＝共同）

　▽マリナーズ―レッドソックス（１４日・シアトル）
　レッドソックスの沢村が８―２の九回に５番手で登板し、１／３回を２安打２失点（自責点０）、１三振で勝敗などは付かなかった。防御率は３・０６。チームは８―４で勝った。（共同）

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