【午前】７時５９分、官邸。敷地内を散歩。１０時２７分、岸信夫防衛相。１１時１分、片山虎之助日本維新の会共同代表らから新型コロナウイルス対策に関する提言書受け取り。２５分、石川正一郎内閣官房拉致問題対策本部事務局長。

【午後】０時５７分、竹本直一自民党衆院議員。１時２６分、報道各社のインタビュー。４３分、東京・内藤町の医療関連会社「ファストドクター」。オンライン診療などの業務を視察。菊池亮代表取締役・医師同行。２時４分、報道各社のインタビュー。１９分、官邸。３時、小玉弘之秋田県医師会会長。金田勝年自民党秋田県連会長同席。２７分、ベトナムのグエン・スアン・フック国家主席と電話会談。４時１分、目時政彦次期万国郵便連合（ＵＰＵ）国際事務局長の表敬。５時、国家安全保障会議。３５分、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室の吉田学室長、迫井正深次長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。６時３０分、オーストラリアのモリソン首相とテレビ会談。７時８分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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