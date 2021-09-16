東証、３２円高　午前９時１５分現在

2021年9月16日 09時26分 （共同通信）
　１６日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比３２円４３銭高の３万０５４４円１４銭となった。

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