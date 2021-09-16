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東京円、１０９円台前半
１６日午前の東京外国為替市場の円相場は１ドル＝１０９円台前半で取引された。
午前１０時現在は前日...
9月16日
グーグルがニュース新サービス 日本で開始、報道機関に対価
米グーグルは１６日、全国の新聞社や通信社の主要ニュースをアプリやサイト上で一覧できる新サービス「ニュ...
ＥＵ、半導体の脱アジア依存を 研究開発、生産推進へ新法案
【ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）は１５日、アジア製半導体への依存からの脱却を目指し、ＥＵ域内の研...
米、自動運転車で商品配送試験 ウォルマートが３都市で
【ニューヨーク共同】米小売り大手ウォルマートは１５日、米自動車大手フォード・モーターの自動運転車を使...
＜がんばれ飲食店 支援制度編＞事業者資金繰り 無利子融資や保証料補助も 懸念は過剰債務
Ｑ 緊急事態宣言が長期化し、業績回復が見通せない事業者も少なくありません。今ある資金繰りの支...
ＴｉｋＴｏｋの調査開始 アイルランド情報保護委
【ロンドン共同】アイルランドの規制当局データ保護委員会（ＤＰＣ）は１４日、中国への個人データ移転など...