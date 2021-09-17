岩崎満夫さん死去　元岩崎電気社長

2021年9月17日 07時14分
　岩崎満夫さん（いわさき・みつお＝元岩崎電気社長）１２日、誤えん性肺炎のため死去、８９歳。東京都出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻順子（よりこ）さん。

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