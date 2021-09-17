関連キーワード
PR情報
大久保一久さん死去 フォークデュオ「風」
「２２才の別れ」などのヒット曲で知られるフォークデュオ「風」のメンバーで歌手の大久保一久（お...
9月17日
和泉正敏さん死去 石彫家、イサム・ノグチ日本財団理事長
和泉正敏さん（いずみ・まさとし＝石彫家、イサム・ノグチ日本財団理事長）１３日、肺がんのため死...
9月16日
浦野省吾さん死去 元ニチロ＜現マルハニチロ＞社長
浦野省吾さん（うらの・せいご＝元ニチロ＜現マルハニチロ＞社長）７日死去、９６歳。長野県出身。葬儀・告...
9月15日
和田圭さん死去 元フジテレビ解説委員
和田圭さん（わだ・けい＝元フジテレビ解説委員）６月２６日、死去、６８歳。東京都出身。
...
浜口義曠さん死去 元農林水産事務次官、元日本中央競馬会理事長
浜口義曠さん（はまぐち・よしひろ＝元農林水産事務次官、元日本中央競馬会理事長）８月３１日死去、８７歳...
9月14日
山田康之さん死去 奈良先端科学技術大学院大元学長、京都大名誉教授、植物分子細胞生物学
山田康之さん（やまだ・やすゆき＝奈良先端科学技術大学院大元学長、京都大名誉教授、植物分子細胞生物学）...