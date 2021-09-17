【午前】７時５６分、官邸。敷地内を散歩。９時２２分、和泉洋人首相補佐官、大村慎一総務省新型コロナウイルス感染症対策地方連携総括官。１０時５分、報道各社のインタビュー。３０分、東京・築地の「酸素・医療提供ステーション」。新型コロナウイルス感染症の酸素投与施設を視察。小池百合子東京都知事同行。小池知事と意見交換。１１時１７分、報道各社のインタビュー。２３分、施設内の壁にメッセージ記入。写真撮影。４１分、官邸。

【午後】２時、秋葉剛男国家安全保障局長、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。２０分、和田政宗自民党参院議員。３時２分、月例経済報告関係閣僚会議。２０分、国連総会一般討論に向けたビデオ演説収録。５時１分、国家安全保障会議。３８分、井上信治科学技術担当相、和泉首相補佐官、松尾泰樹内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長。４９分、井上科学技術担当相。６時９分、鈴木康友指定都市市長会長。２３分、衆院第２議員会館。２５分、梶山弘志経済産業相。７時３２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。



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