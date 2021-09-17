畑岡７１で１５位、山口２８位　米女子ゴルフ第１日

2021年9月17日 14時07分 （共同通信）
　第１ラウンド、１４番でティーショットを放つ畑岡奈紗＝１６日、オレゴンＧＣ（ゲッティ＝共同）

　第１ラウンド、１４番でティーショットを放つ畑岡奈紗＝１６日、オレゴンＧＣ（ゲッティ＝共同）

　米女子ゴルフのポートランド・クラシックは１６日、オレゴン州ウェストリンのオレゴンＧＣ（パー７２）で第１ラウンドが行われ、畑岡奈紗は３バーディー、２ボギーの７１で首位と３打差の１５位、山口すず夏は７２で２８位につけた。
　６８をマークしたパジャレー・アナナルカルン（タイ）、ジェマ・ドライブラ（英国）、カルロタ・シガンダ（スペイン）が１位に並んだ。（共同）

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