ＮＦＬ第２週、ワシントン初白星　ジャイアンツに競り勝つ

2021年9月17日 14時25分 （共同通信）
　ジャイアンツ戦で決勝ＦＧを蹴るワシントンのホプキンズ（３）＝ランドーバー（ＡＰ＝共同）

　ジャイアンツ戦で決勝ＦＧを蹴るワシントンのホプキンズ（３）＝ランドーバー（ＡＰ＝共同）

　【ニューヨーク共同】米プロフットボールＮＦＬ第２週第１日は１６日、メリーランド州ランドーバーで行われ、ワシントンはジャイアンツに３０―２９で競り勝って今季初白星（１敗）を挙げた。第４クオーター終了間際にホプキンズが４３ヤードのＦＧを成功させて逆転した。ジャイアンツは２連敗。

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