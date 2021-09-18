総裁選の票数、７６４に減少　竹下元復興相の死去で

2021年9月18日 19時07分 （共同通信）
　自民党の竹下亘元復興相の死去に伴い、総裁選の国会議員票は１８日現在で１票減って３８２票となった。議員票と同数で算定される党員・党友票も３８２票となり、総票数は７６６票から７６４票に減少した。総裁選選管が明らかにした。

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