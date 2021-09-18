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日中首脳の対話は「重要」 河野・岸田氏、国交５０年に向け
１８日の自民党総裁選公開討論会で、安倍前内閣で外相を務めた河野太郎行政改革担当相と岸田文雄前政調会長...
9月18日
北村誠吾氏を公認申請せず 自民長崎、県議擁立の意向
自民党長崎県連は１８日の常任総務会で、次期衆院選で北村誠吾前地方創生担当相（７４）＝長崎４区＝を党本...
総裁選、河野氏が党員支持で優位 共同通信調査、岸田ら３氏が追う
共同通信社は１７、１８両日、自民党総裁選に関する全国の党員・党友の支持動向を探った。電話調査に投票資...
枝野氏「自民新総裁誰でも同じ」 政権交代の必要性を主張
立憲民主党の枝野幸男代表は１８日、自民党総裁選に立候補した４氏について「いずれも自民党を中枢で支えて...
新型コロナ対策、年金制度、エネルギー政策などで論戦 自民党総裁選で4氏が公開討論会
菅義偉首相の後継を決める自民党総裁選に立候補した河野太郎行政改革担当相、岸田文雄前政調会長、高市早苗...
高市早苗氏「国会審議で説明されている」 安倍前首相の「桜を見る会」対応で 自民党総裁選
安倍晋三前首相の政治団体が「桜を見る会」の前日に主催した夕食会を巡る問題について、自民党総裁選に出馬...