日０―１ロ（２０日）　ロッテが無失点リレー

2021年9月20日 18時19分 （共同通信）
　６回無失点で３勝目を挙げたロッテ・石川＝札幌ドーム

　６回無失点で３勝目を挙げたロッテ・石川＝札幌ドーム

　ロッテが無失点リレーで３年連続の日本ハム戦勝ち越しを決めた。六回に藤原の犠飛で１点を奪い、石川が６回３安打で５月以来の３勝目を挙げ、ハーマン、佐々木千、国吉とつなぎ逃げ切った。日本ハムは２試合連続の零敗を喫した。

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