栃木県は２１日、７月１日現在の県内の基準地価を公表し、住宅地、商業地、工業地を合わせた全用途の対前年平均変動率はともに下落した。

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県内の基準地価（四百四十七地点）は、住宅地は二十九年連続、商業地は三十年連続で下落した。住宅市場に持ち直しの傾向があり、県全体の下落率は縮小した。

県によると、県全体の対前年平均変動率はマイナス０・９％（前年マイナス１・３％）で下落率は０・４ポイント縮小。住宅地はマイナス０・９％（同マイナス１・３％）、商業地はマイナス１％（同マイナス１・５％）。工業地は二年ぶりに横ばいに転じている。

全体の地価上昇地点は十地点増の六十三地点、横ばいの地点も三十一地点増の六十一地点だった。

住宅地の最高地点は六年連続で宇都宮市元今泉五で、一平方メートル当たり十二万二千円。上昇地点は同市三十六地点、小山市九地点、下野市二地点。市町別で下落率が大きいのは、茂木町のマイナス２・９％、那須町と那珂川町の同２・３％と続く。

商業地の最高地点は十年連続で宇都宮市池上町で、一平方メートル当たり三十一万八千円。（小川直人）

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