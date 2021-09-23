【午前】７時５６分、官邸。敷地内を散歩。１０時４分、前田匡史国際協力銀行総裁、和泉洋人首相補佐官。１５分、小泉進次郎環境相。５７分、有村治子自民党広報本部長。

【午後】２時３０分、米ブルームバーグ通信のインタビュー。３時５分、島田和久防衛事務次官。２０分、坂井学官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、阿達雅志、和泉両首相補佐官、外務省の山田重夫外務審議官、植野篤志国際協力局長、小野啓一地球規模課題審議官、神田真人財務官、広瀬直経済産業審議官、岡西康博国土交通審議官、正田寛環境省地球環境審議官、槌道明宏防衛審議官。４時２６分、東京・永田町の全国町村会館西館。自民党旧竹下派の事務所で故竹下亘元復興相の弔問の記帳。３３分、官邸。５時、田村憲久厚生労働相、赤羽一嘉国交相、加藤勝信官房長官、西村康稔経済再生担当相、藤井健志官房副長官補、和泉首相補佐官、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室の吉田学室長、迫井正深次長、厚労省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監。６時１０分、衆院第２議員会館。７時１２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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