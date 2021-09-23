２３日午前９時１５分ごろ、長崎空港で民間のヘリコプターが管制官から指示された滑走路ではなく、誘導路から離陸した。国土交通省は事故につながりかねない重大インシデントに認定。運輸安全委員会は航空事故調査官２人を指名した。

国交省によると、ヘリは小川航空が運航し、３人が搭乗して長崎空港から鹿児島空港に向かう予定だった。けが人や機体の損壊はなかった。



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