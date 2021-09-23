ＮＹ円、１１０円近辺

2021年9月23日 21時53分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２３日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比１６銭円安ドル高の１ドル＝１０９円９２銭～１１０円０２銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１７２１～３１ドル、１２８円９０銭～１２９円００銭。
　朝方は、米長期金利の上昇傾向を受けて円売りドル買いが優勢となった欧州市場の流れを引き継いだ。

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