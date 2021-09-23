関連キーワード
PR情報
英中銀、政策金利据え置き 変異株流行、景気回復支援
【ロンドン共同】英中央銀行イングランド銀行（ＢＯＥ）は２３日、主要政策金利を過去最低の年０・１％で据...
9月23日
中国恒大、利払い日迎える 事業継続に「全力で」
【北京共同】経営危機に陥っている中国恒大集団は２３日、市場で債務不履行の懸念が高まっていた社債の一部...
ＥＵ、スマホの充電器共通化へ 「電子ごみ」の削減狙う
【ブリュッセル共同】ＥＵ欧州委員会は２３日、スマホやタブレット端末などの電子機器の充電器規格を共通化...
中国、台湾のＴＰＰ加入断固反対 「台湾は不可分の一部」
【北京共同】中国外務省の趙立堅副報道局長は２３日の記者会見で、台湾が環太平洋連携協定（ＴＰＰ）への加...
中国恒大の株価、一時３２％高 債務不履行懸念が後退
【上海共同】香港株式市場で２３日、中国不動産大手、中国恒大集団の株価が一時、休場前の２１日の終値と比...
豪、台湾ＴＰＰ加入申請「検討」 「一つの中国」政策は維持
【シドニー共同】オーストラリアのテハン貿易相は２３日、台湾の環太平洋連携協定（ＴＰＰ）加入申請につい...