東証続落、終値は３万０１８３円　総裁選の動向見極めで買い抑え

2021年9月28日 15時14分 （共同通信）
　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

　２８日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は続落した。自民党総裁選の投開票を２９日に控え、その動向を見極めたいと積極的な買い注文が抑えられたことに加え、大きな取引材料もなく方向感を欠いた。
　終値は前日比５６円１０銭安の３万０１８３円９６銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５・９７ポイント安の２０８１・７７。出来高は約１５億６７７万株だった。

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