栃木県庁

栃木県と宇都宮市は二十八日、新たに十九人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千百七十八人になった。また県は八十歳以上の男性患者一人が死亡したと明らかにした。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、宇都宮市五人、足利市、佐野市各三人、小山市二人、那須烏山市、矢板市、さくら市、野木町、東京都、非公表各一人だった。（梅村武史）

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