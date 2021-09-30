群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は二十九日、十五人の新型コロナウイルス感染を確認し、県内に入院していた八十代男性が死亡したと発表した。県内の感染確認は一万六千五百五十八人、死者は百七十二人。

新規感染確認者は保健所別で高崎市五人、渋川と伊勢崎が各三人、館林二人、前橋市と太田が各一人。（池田知之）

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