ＮＹ円、１１２円近辺

2021年9月30日 21時49分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】３０日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０２銭円高ドル安の１ドル＝１１１円９０銭～１１２円００銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１５７７～８７ドル、１２９円６３～７３銭。
　米長期金利の動向をにらんでもみ合う展開となった。

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