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ＭＳ、クラウドゲーム提供 日本で１日から
【ニューヨーク共同】米マイクロソフト（ＭＳ）は３０日、日本で１０月１日から家庭用ゲーム機「Ｘｂｏｘ（...
9月30日
ワクチン接種拒否の６００人解雇 ユナイテッド航空、安全最優先
【ニューヨーク共同】米ユナイテッド航空が新型コロナウイルスワクチン接種を拒否した米国内の従業員約６０...
選択的夫婦別姓で岸田新総裁に注文 企業経営者ら「世論も変わっている」
夫婦がそれぞれ望む姓を使える選択的夫婦別姓制度を求める企業経営者ら19人でつくる「選択的夫婦別姓の早...
航空大手、２回接種者らに特典 チケット贈呈や旅行割引
全日本空輸を傘下に持つＡＮＡホールディングス（ＨＤ）と日本航空は３０日、新型コロナウイルスワクチンの...
経団連が夏季フォーラム ノーベル賞吉野氏ら講演
経団連の夏季フォーラムが３０日、２日間の日程で始まった。初日は電気自動車（ＥＶ）にも使われているリチ...
台湾パイン、日本向けが８・４倍 中国禁輸で多角化
【台北共同】台湾の農業委員会（農水省）は３０日、１～８月の中国以外へのパイナップル輸出量が前年同期の...