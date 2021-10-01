【午前】７時５５分、官邸。敷地内を散歩。１０時２６分、鷲尾英一郎自民党衆院議員。５０分、飯島勲内閣官房参与。１１時、ＮＰＯ法人「全国こども食堂支援センターむすびえ」の湯浅誠理事長。柿崎明二首相補佐官同席。２５分、防衛省の島田和久事務次官、山崎幸二統合幕僚長、吉田圭秀陸上幕僚長、山村浩海上幕僚長、井筒俊司航空幕僚長。３１分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、岡野正敬外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、鈴木康彦統合幕僚副長。

【午後】２時、総務省の竹内芳明総務審議官、吉田博史情報流通行政局長、二宮清治総合通信基盤局長。２１分、秋葉国家安全保障局長、和泉洋人首相補佐官。３２分、園田修光自民党参院議員。５５分、荒井勝喜経済産業省商務情報政策局長。３時２７分、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室の吉田学室長、迫井正深次長、厚生労働省の樽見英樹事務次官、福島靖正医務技監、伊原和人医政局長、佐原康之健康局長。４時、大岡敏孝自民党衆院議員。６分、小泉進次郎環境相。６時１６分、衆院第２議員会館。７時３２分、東京・赤坂の衆院議員宿舎。

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