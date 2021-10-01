群馬県庁
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自民総裁選で岸田氏選出 群馬県の党員・党友投票は河野氏トップ 野党は対決姿勢鮮明
国会議員による決選投票で岸田文雄前政調会長が選出された２９日の自民党総裁選。党員・党友投票で...
9月30日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに15人感染 80代男性が死亡
群馬県と前橋、高崎市は二十九日、十五人の新型コロナウイルス感染を確認し、県内に入院していた八十代男性...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに14人感染
群馬県と前橋、高崎市は二十八日、新型コロナウイルスに新たに計十四人が感染していると確認したと発表した...
9月29日
＜新型コロナ＞群馬県、7日まで時短要請 酒類提供は午後7時まで
政府が県などに発令している新型コロナウイルスの緊急事態宣言を三十日に全面解除する方針を決めたのを受け...
伊香保温泉街 車いすでも散策楽しんで 渋川市がマップ作製 坂の勾配など表記
渋川市は、石段街で知られる伊香保温泉街（同市伊香保町）の散策を車いす利用者や高齢者らにも楽し...
コオロギのパウダー入り 昆虫食材の菓子いかが 生き物好きの大沢さんが開店「虫好きが全国から来る店に」
昆虫を食材に使った菓子を売る店が六月、前橋市大胡町にオープンした。店はカマキリにちなんだ「灯...
9月28日