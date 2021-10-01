群馬県庁

群馬県と前橋、高崎市は三十日、新型コロナウイルスに新たに計八人が感染していると確認したと発表した。県内の感染確認者は計一万六千五百六十六人。

同日の内訳は県三人、前橋二人、高崎三人。県は保健所別では、館林二人、桐生一人。（池田知之）



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