＜新型コロナ＞千葉県で新たに75人感染　5日連続で100人下回る

2021年10月1日 17時20分
　千葉県内では１日、新たに７５人の新型コロナウイルスへの感染と１人の死亡が発表された。１日当たりの新規感染者数は５日連続で１００人を下回った。
　死亡したのは、県内在住の７０代男性。感染が判明後に９月２１日から入院していたが、同月２９日に死亡した。男性は肺がん患者で、ワクチンは接種していなかった。
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