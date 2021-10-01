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浦安市が独自の「モニタリング指標」 感染者数や医療提供体制など基に きょうから市HPで公開＜新型コロナ＞
浦安市は三十日、市内での新型コロナウイルス感染者数や医療提供体制の状況などを基に、独自にを設...
10月1日
八街5人死傷事故 道路安全推進協が初会合 対策で現場通行1〜2割減 ビッグデータで危険箇所確認へ
八街市で六月、下校中の小学生がトラックにはねられて五人が死傷した事故を受けて市や県、県警などでつくる...
＜新型コロナ＞千葉県で新たに83人感染 松戸市の高齢者施設でクラスター
千葉県内では３０日、新たに８３人の新型コロナウイルスへの感染と、５０～９０代以上の男女５人の...
9月30日
自民総裁選 県内党員は河野氏圧勝 結果とは落差 「派閥力学」漏らす議員も
自民党新総裁に岸田文雄前政調会長が選出された二十九日、千葉県内の党員票は、河野太郎行政改革担...
＜新型コロナ＞イベント制限も緩和 県、対策を正式決定
千葉県は二十九日、新型コロナウイルス対策本部会議を開き、緊急事態宣言が解除される十月一日から...
住民票・印鑑証明…キャッシュレスで 四街道市が専用端末導入
四街道市は１０月から、住民票や印鑑登録証明などの発行手数料の支払いに、現金を使わずに、クレジ...