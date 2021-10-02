栃木県庁

栃木県と宇都宮市は一日、新たに十七人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。県内の感染確認は計一万五千二百五十七人になった。

県と市によると、新規感染者の居住地別は、小山市五人、栃木市、日光市、宇都宮市、調査中各二人、那須烏山市、佐野市、足利市、茨城県各一人だった。（小川直人）



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