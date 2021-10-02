群馬県庁
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安中市、性別記載欄廃止へ 申請書など 県や各市でも見直しの動き
安中市は、心と体の性が一致しないトランスジェンダーなど性的少数者に配慮し、市民が提出する申請書などの...
10月2日
県民会館は３年半存続 大ホール利用など限定 知事表明
前橋市の群馬県有施設「県民会館」の存廃問題で、山本一太知事は三十日の県議会で、収容人数約二千人の大ホ...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに8人感染
群馬県と前橋、高崎市は三十日、新型コロナウイルスに新たに計八人が感染していると確認したと発表した。県...
10月1日
自民総裁選で岸田氏選出 群馬県の党員・党友投票は河野氏トップ 野党は対決姿勢鮮明
国会議員による決選投票で岸田文雄前政調会長が選出された２９日の自民党総裁選。党員・党友投票で...
9月30日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに15人感染 80代男性が死亡
群馬県と前橋、高崎市は二十九日、十五人の新型コロナウイルス感染を確認し、県内に入院していた八十代男性...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに14人感染
群馬県と前橋、高崎市は二十八日、新型コロナウイルスに新たに計十四人が感染していると確認したと発表した...
9月29日