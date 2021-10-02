＜新型コロナ＞群馬県で新たに14人感染

2021年10月2日 09時42分
群馬県庁

群馬県庁

　群馬県と前橋、高崎市は一日、新型コロナウイルスに新たに計十四人が感染していると確認したと発表した。県内の感染確認者は計一万六千五百八十人。
　同日の内訳は県と前橋が各五人、高崎四人。県は保健所別では、館林三人、渋川と安中が各一人。（池田知之）

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